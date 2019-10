Lewandowski pakt record en is nu al 13 duels op rij trefzeker

Het Bundesliga-record moest Lewandowski tot zaterdag nog delen met Pierre-Emerick Aubameyang, die in het seizoen 2015-2016 vanaf speeldag één in acht duels op rij scoorde. Volgende week kan hij uit tegen Eintracht Frankfurt een 51 jaar oud record uit de boeken schieten. Als hij dan weer een doelpunt maakt, is hij ook voormalig Bayern-spits Gerd Müller voorbij. De topscorer aller tijden van de Bundesliga (365 goals) was in 1968 ook negen wedstrijden op rij trefzeker, zij het niet vanaf de eerste speeldag