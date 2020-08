‘Lewandowski is fantastisch, maar Messi is van een andere planeet’

Bayern München en FC Barcelona wonnen de Europa Cup I en Champions League allebei vijf keer. Voor beide topclubs is het laatste succes in het belangrijkste Europese clubtoernooi wel alweer even geleden. Bayern won de Champions League in 2013 en Barcelona deed dat in 2015 voor het laatst. Daarna was het drie keer op rij de beurt aan Real Madrid en vorig jaar won Liverpool de Champions League.

Bayern begint het kwartfinaleduel in Lissabon voor de meeste mensen als favoriet. De Duitsers maakten na de gedwongen coronapauze een sterke indruk en wonnen in Duitsland zowel de titel als de beker. Barcelona moest het kampioenschap in Spanje aan Real Madrid laten. De competitie is in Duitsland echter al een tijdje afgelopen, Barcelona zit wat dat betreft beter in het ritme. Bayern begint misschien wat uitgeruster aan het vervolg van de Champions League in Portugal.

,,We weten dat we een goede kans hebben. We kijken enorm naar deze wedstrijd uit”, aldus international Leon Goretzka van Bayern over het duel dat morgen om 21.00 uur begint.

Voor Arturo Vidal wordt het een bijzondere ontmoeting. De Chileen speelde van 2015 tot 2018 voor Bayern en nu is FC Barcelona zijn werkgever. ,,Voor ons is het morgen de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Bayern behoort altijd tot de favorieten, maar morgen spelen ze tegen FC Barcelona, het beste team ter wereld. We hebben veel talent, we hebben Lionel Messi en we hebben de beste spelers van de wereld. We zullen het morgen laten zien”, zei hij.

Volledig scherm © EPA

Bayern München is ongeslagen sinds december. Van de laatste 27 wedstrijden won de club er 26. Spits Robert Lewandowski maakte, alle competities en toernooien meegerekend, 53 doelpunten. 13 daarvan noteerde de Pool in de Champions League. Vidal: ,,Lewandowski is een fantastische speler. Het wordt lastig hem af te stoppen, maar we zijn erop voorbereid. Messi is van een andere planeet.”

Trainer Quique Setién van Barcelona sloot zich bij Vidal aan. “Lewandowski is niet van hetzelfde niveau als Messi, zoveel is wel duidelijk. Hij verkeert in goede vorm, maar dat doet Messi ook.

Bayern en Barcelona troffen elkaar in de knock-outfase van de Champions League drie keer eerder. De winnaar van dat duel won uiteindelijk ook de Champions League, FC Barcelona in 2009 en 2015 en Bayern München in 2013.