Lewandowski helpt Bayern voorbij Dortmund in topper, zevenklapper Bayer Leverkusen

In de intensieve strijd golfde het spel op en neer. Uiteindelijk viel de beslissing door een VAR-moment. De videoscheidsrechter oordeelde dat Mats Hummels hands had gemaakt. Robert Lewandowski, maandag uitgeroepen tot beste spits ter wereld, benutte de strafschop en maakte zijn zestiende doelpunt van het seizoen: 2-3. Trainer Marco Rose was furieus vanwege de beslissing en werd van het veld gestuurd na een tweede gele kaart. Zonder zijn coach joeg Dortmund op de gelijkmaker, maar die bleef uit ondanks de tien minuten blessuretijd.