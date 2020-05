Leverkusen herstelt zich dankzij recordgoal Havertz van echec tegen Wolfsburg

Spetterend was het niet tegen het verdedigende SC Freiburg, maar het door pijntjes en lichte blessures gekwelde Leverkusen won wel. Wie anders dan Kai Havertz maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller punterde de bal in de 54ste minuut langs doelman Alexander Schwolow.

Nog geen kwartier later hinkte diezelfde Havertz echter naar de kant. De aanvaller, die als eerste voor zijn 21ste verjaardag 35 keer scoorde in de Bundesliga, moest zich laten vervangen door Moussa Diaby. Onduidelijk is hoe zwaar de kwetsuur van Havertz is.