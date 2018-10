Levenslange schorsing umpires na matchfixing

Het trio zou scores hebben gemanipuleerd van wedstrijden waarop ze zelf hadden gegokt. Dat gebeurde tijdens ITF-future-toernooien in 2017. Tongplew, Promchai en Srililai hebben bekend. De levenslange schorsing van de TIU is per direct ingegaan.



De Tennis Integrity Unit is een initiatief van de Internationale Tennis Federatie (ITF), de mannenbond ATP, de vrouwenorganisatie WTA en de vier Grand Slam-toernooien. Ze werd in 2008 in het leven geroepen om matchfixing en corruptie in het tennis aan te pakken.