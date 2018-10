Levenslange ban ex-preses voetbalbond Ghana

Me­de-eigenaar KV Mechelen vrij in fraudezaak

20:35 In het onderzoek naar omvangrijke fraude in het Belgische voetbal mag de mede-eigenaar van KV Mechelen, Olivier Somers, onder voorwaarden de gevangenis verlaten. De vriendin van spelersmakelaar Dejan Veljkovic, de spil in het schandaal, krijgt een enkelband. Dat heeft een kamer van het hof van beroep in Antwerpen dinsdag bepaald.