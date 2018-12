Letse voetbalbond op zoek naar bondscoach

Wawrinka opnieuw naar tennistoer­nooi Rotterdam

8:09 Stan Wawrinka neemt in februari voor de vierde keer deel aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Zwitser, drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer drie van de wereld, is de achtste speler die al is aangekondigd voor de 46e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Dat vindt plaats van 9 tot en met 17 februari.