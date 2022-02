Letsch plaatst Vitesse voor duel met Rapid in rol underdog: ‘We komen hier in een heksenketel terecht’

Thomas Letsch bouwt zekerheid in bij Vitesse. De Arnhemse club moet in de knock-outfase van de Conference League bij Rapid Wien een goed resultaat neerzetten. De Duitse coach kiest in Oostenrijk voor de rol van underdog. ,,We komen in een heksenketel terecht”, zegt hij.

In Europa drijft dit seizoen het beste van Vitesse boven. Na spektakelstukken tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur en Stade Rennais wordt donderdagavond van de Arnhemse equipe een nieuwe krachttoer gevraagd. Letsch legt daarbij het accent op defensieve stabiliteit. Dat is ingegeven door de rits van zestien tegengoals van de laatste weken, in de eredivisie en de KNVB-beker.

,,We krijgen echt te veel goals tegen”, stelt Letsch. ,,En dat vreet ook aan het zelfvertrouwen. Dat is met zware nederlagen niet groot. We moeten beter staan.”

Volledig scherm Het Allianz Stadion. © Pro Shots / Paul Meima

Bero geschorst

Letsch mist Matus Bero door een schorsing. De coach overweegt het middenveld te stutten met Toni Domgjoni en Patrick Vroegh. ,,Dat is een optie. Al kunnen we ook nog andere accenten leggen.”

Dat is een variant, waarbij Thomas Buitink start, maar duidelijk achter de spitsen speelt. ,,Het is zaak hier een goede uitgangspositie te creëren”, legt Letsch uit. ,,We gaan voor de winst. Maar een gelijkspel kan ook het maximaal haalbare zijn. Bij Anderlecht haalden we een gelijkspel (3-3, LL) binnen en maakten we de klus thuis af. Er komt ook nog een return.”

Vitesse is in de ban van de Conference League. ,,Dit is voor ons een heel speciale wedstrijd”, zegt Letsch. ,,Voor het eerst in de geschiedenis overwintert de club in Europa. De busrit naar het vliegveld. De vlucht. De rit naar het hotel in Wenen. Dat alles is geweldig. Maar we stappen hier ook in na slechte resultaten. Dat zorgt dat de sfeer even wat minder is. Bij iedereen. En op grond daarvan siert bescheidenheid ons ook.”

De eredivisie mag dan hoger worden aangeslagen dan de Oostenrijkse Liga, Letsch waarschuwt voor al te veel optimisme. ,,LASK Linz heeft AZ en PSV als eens weggespeeld. Maar dat zegt nu meteen ook niets. Wij moeten niet blijven hangen in de slechte resultaten van de voorbije weken. Met achterom kijken komen we er niet.”

Quote De beleving is vergelijk­baar met Feyenoord en een volle Kuip Thomas Letsch

Vitesse komt in een heksenketel terecht. Letsch verwacht ‘een groene zee’ in het Allianz Stadion. ,,Rapid Wien is de grootste club van Oostenrijk. De beleving is vergelijkbaar met Feyenoord en een volle Kuip. De atmosfeer is geweldig. Zeker als je wint is dat mooi, zoals ik heb ervaren als trainer van Austria Wien.”

De ware aard van Rapid is moeilijk in te schatten. Met Ferdinand Feldhofer heeft de club sinds twee maanden een nieuwe trainer in huis. Dat is het gevolg van een slechte eerste seizoenshelft. ,,De speelstijl is aangepast”, weet Letsch. ,,Maar het team herbergt goede spelers en beschikt over veel snelheid. Rapid is, met het thuisvoordeel, licht favoriet.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Domgjoni, Tronstad, Vroegh, Wittek; Grbic, Openda.

Volledig scherm Patrick Vroegh en Toni Domgjoni mogen hopen op een basisplaats bij Vitesse tegen Rapid Wien. © Pro Shots / Marcel van Dorst