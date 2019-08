Let dit seizoen ook op Parejo, Gallego, Navas, Williams en Joaquín

De kleine 20.000 supporters van Getafe mochten vorig seizoen even dromen van plaatsing voor de Champions League, maar uiteindelijk werd de club uit het arbeidersplaatsje ten zuiden van Madrid vijfde. De beste prestatie in de 36-jarige clubhistorie en goed voor deelname aan de Europa League dit seizoen. Toch hield Getafe zich ook deze zomer weer in op de transfermarkt. De grootste aankoop was de 32-jarige spits Enric Gallego, die voor 6 miljoen euro overkwam van het gedegradeerde SD Huesca. De naam Enric Gallego zal de meeste mensen weinig zeggen en dat is niet zo gek ook, want twee jaar geleden was hij nog semi-prof. Hij maakte zijn goals op het derde niveau in Spanje voor UE Cornellà, maar om zijn vrouw en kind goed te kunnen voorzien had hij tien jaar lang ook werk als pakketjesbezorger, bouwvakker en airco-installateur.



De afgelopen anderhalf jaar ging het opeens hard voor Gallego, die op zijn dertigste pas full-prof werd bij Extremadura en daar 26 keer scoorde in 39 duels. La Liga-debutant SD Huesca pikte hem in januari op en ondanks vijf goals van Gallego degradeerde de club, maar Getafe betaalde deze zomer toch nog 6 miljoen euro voor de spits. Iedereen in Spanje gunt Gallego ook dit seizoen zijn doelpunten. ,,Alle profvoetballers leven hun droom, maar ik misschien net iets meer, omdat ik zo lang heb moeten wachten op die kans op het hoogste niveau,” zei Gallego eerder dit jaar over zijn bijzondere reis van de Tercera División naar La Liga en de Europa League.