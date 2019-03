Leroy Sané: van verschoppeling tot hoop der natie

Door Yorick Groeneweg



De spelers van de Mannschaft verzamelden zich deze week in arbeidersstad Wolfsburg. Eén international viel nogal op vanwege zijn gewaagde outfit. Leroy Sané (23) combineerde kleurrijke sneakers en een peperdure rugzak met een met graffiti overspoten jas. Boulevardkrant Bild rekende uit dat dit bij elkaar zo’n 25.000 euro moest kosten.



Zoals Nederland het al eens had over de hoed van Memphis Depay, ging het nu in Duitsland over het kekke jack van de jonge voetbalmiljonair. Het is mede door dit soort gedrag dat Sané afgelopen zomer zijn plek in de WK-selectie verloor. Bondscoach Joachim Löw herkende niet meteen typisch Duitse waarden als discipline, teamgeest en werklust in de creatieve aanvaller van Manchester City.



Sané meldt zich bij de Duitse selectie in een opvallende outfit die volgens Bild 25.000 euro kostte.

Na de WK-afgang is alles anders. Routiniers als Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng mogen thuisblijven en de in Rusland misschien wel meest besproken afwezige is nu plots één van de belangrijkste gezichten van Duitsland.



Sané schoof deze week niet voor niets naast Löw aan bij de persconferentie. Daar werd hij uiteraard bevraagd over zijn extravagante uitdossing. Inmiddels in sobere trui en trainingsbroek van de Deutscher Fußball-Bund noemde Sané het ‘een kwestie van smaak’. ,,Ik keek in de kast en dacht: dit is wat ik wil dragen.”



Löw zei dat het uiterlijk vertoon hem niet veel uitmaakte. De Teamchef was juist bijzonder complimenteus over de linkspoot, die hij de laatste interlands weer opstelde. Dat Sané goed kan voetballen werd ook nooit in twijfel getrokken. Of hij het liet zien wél.

Quote Hij heeft alles wat nodig is om een speler van wereldklas­se te zijn, maar soms moet je hem vertellen dat hij beter moet presteren Toni Kroos

Door ervaren international Toni Kroos bijvoorbeeld, toen Sané weer aansloot voor de Nations League. De gemakzuchtige aanvaller moest aan zijn houding werken, vond Kroos. ,,Soms heb ik het gevoel dat Leroys lichaamstaal hetzelfde is, of we winnen of verliezen. Hij heeft alles wat nodig is om een speler van wereldklasse te zijn, maar soms moet je hem vertellen dat hij beter moet presteren.”



Kort na Sanés doorbraak bij het grote publiek werd hem dat ook al eens te verstaan gegeven. Net nadat de destijds 19-jarige invaller van Schalke 04 Bernabéu stil kreeg met een flitsende invalbeurt tegen Real Madrid (3-4), werd hij in een competitiewedstrijd van Schalkes hoogste jeugdploeg al na een half uur gewisseld. De reden: zijn nonchalante houding.



Vaak wordt Sané verweten dat hij lui is en te veel op zijn talent teert. Zijn grootste wapen is zijn snelheid. Mogelijk is dat genetisch bepaald, want vader Souleyman Sané werd eind jaren tachtig in de Bundesliga ook al vanwege zijn snelheid gevreesd. De Senegalees international begon zijn loopbaan in de Tweede Bundesliga bij SC Freiburg, waar hij drie jaar samen speelde met Joachim Löw. Later maakt hij op het hoogste niveau in Duitsland furore bi FC Nürnberg en SG Wattenscheid.

Leroy Sané probeert Matthijs de Ligt te omspelen in het Nations Leagueduel dat Oranje met 3-0 won in de Arena.

Sané junior is al heel wat verder. Mede dankzij Pep Guardiola, die hem drie jaar terug voor vijftig miljoen euro uit Duitsland meenam naar Manchester City. Als linksbuiten houdt Sané daar het spel breed, maar zorgt met zijn loopacties tegelijk ook voor diepte. Afgelopen seizoen – het eerste kampioensjaar onder Guardiola – werd hij zo de beste jonge speler van de Premier League.



Nu is hij erop gebrand zich ook bij de nationale ploeg te laten zien. Bijvoorbeeld zondag tegen Oranje. ,,We hebben nog wat goed te maken”, liet hij zich na het oefenduel met Servië (1-1) ontvallen. Löw ziet het ook weer helemaal in hem zitten en dicht Sané een grote toekomst bij Duitsland toe. ,,Leroy heeft nog steeds een enorm potentieel en kan uiterst belangrijk worden voor het Duitse team.”