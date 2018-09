Lerby en Heintze: 'Onbegrijpelijk, we staan voor schut'

Is staken normaal in het Deense voetbal? ,,Ik denk dat dit toeval is’’, zegt Heintze. ,,De spelersvakbond is niet de makkelijkste, daar zijn in het verleden wel vaker problemen mee geweest. Maar dit heb ik zelf in mijn tijd als speler nooit meegemaakt. Natuurlijk is er wel vaker discussie als de één meer wil hebben dan de ander wil geven. Daarom ga je onderhandelen. Maar wij kwamen er altijd wel uit.’’



Lerby hoopt dat de ruzie tussen beide partijen snel wordt bijgelegd, want zondag staat de wedstrijd tegen Wales voor de Nations League alweer op het programma. ,,Geen idee of ze die wedstrijd gaan spelen. Ik denk wel dat ze eruit komen.’’ Heintze heeft er een hard hoofd in. ,,Ik kan het me niet voorstellen’’, zegt hij. ,,De wedstrijd tegen Wales is al over een paar dagen. Dan moeten ze het vandaag wel eens worden. Sowieso is de voorbereiding al heel slecht.’’