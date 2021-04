Leipzig zet zichzelf voor schut op bezoek bij laagvlieger Köln

Video Griekspoor loopt door nederlaag duel met Nadal mis

19 april Tallon Griekspoor heeft het in de eerste ronde van het graveltoernooi in Barcelona niet gered. Hij verloor in twee sets van de Wit-Rus Ilja Ivasjka. Het duel was binnen 1 uur afgelopen: 6-3, 6-1. Beide spelers plaatsten zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema.