Leipzig wint strijd om koppositie met Augsburg, korte invalbeurt Kluivert

Leipzig kwam op slag van rust dankzij Angeliño op voorsprong. De voormalig PSV’er kopte raak uit een voorzet van Dani Olmo. Na ruim een uur spelen zorgde Yussuf Poulsen, amper een minuut nadat hij was ingevallen, op prachtige wijze voor 0-2.

Kluivert, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt door Leipzig werd gehuurd van AS Roma, mocht debuteren voor zijn nieuwe club, al moest hij daar wel even op wachten. Pas in de laatste minuut mocht hij invallen voor doelpuntenmaker Angeliño. Bij Augsburg deed Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.