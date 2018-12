Leipzig wint eenvoudig van invaller Boëtius

De Deen maakte er twee in vijf minuten en zorgde voor de 2-0-stand na 18 minuten spelen. Nog voor rust maakte de Oostenrijker Karim Onisiwo de aansluitingstreffer. In de tweede helft was het de beurt aan de Duitse spits Werner. In de 74ste minuut besliste hij de wedstrijd om in de 88ste minuut zijn tweede doelpunt te maken, op aangeven van Poulsen. De Deen deed zo iets terug voor zijn aanvalspartner, die hem zelf ook een keer bediende.



Leipzig staat vierde in de Bundesliga met 28 punten na vijftien wedstrijden. Mainz staat in de middenmoot en heeft negen punten minder.