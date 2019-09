Leipzig weer koploper in Duitsland na zege op Werder

VVC’68 walst over PCP heen

20:38 In de vierde klasse C van het zondagvoetbal had VVC’68 zaterdag geen kind aan PCP, 10-1. Baronie-Internos werd bij een 0-1 ruststand gestaakt door hartritmestoornissen bij de scheidsrechter. In de vierde klasse B wonnen SPS en Stavenisse met 2-1, terwijl Smerdiek met 2-0 verloor.