Leipzig rekent op fitte Werner tegen Spurs

Italiaans olympisch comité pleit voor schrappen sportacti­vi­tei­ten tot 3 april

18:40 De overkoepelende olympische Italiaanse organisatie CONI heeft opgeroepen om tot 3 april geen sportwedstrijden in het land meer te houden. Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus in vooral het noorden. CONI vraagt de regering de maatregel per decreet af te kondigen.