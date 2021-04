Leipzig laat Bayern met overwinning op Stuttgart nog wat langer wachten

Promotie Troost-Ekong viert feest met Watford: Premier Lea­gue-ren­tree een feit

24 april Na het Norwich City van Tim Krul is ook het Watford FC van William Troost-Ekong weer terug in de Premier League. Een 1-0 zege op het Millwall van Maikel Kieftenbeld was voldoende voor een promotiefeestje.