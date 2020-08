Leipzig is niet bang voor Atlético: ‘Geen Werner? Ik heb meer goede spelers’

Leipzig is aan de vooravond van de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid optimistisch. ,,Dat de beslissing in één wedstrijd valt is voor ons een voordeel", zegt coach Julian Nagelsmann. ,,Want dan is de kans op een verrassing veel groter."

Atlético is de favoriet, onder meer omdat het veel meer ervaring heeft. De Spanjaarden stonden al drie keer in de finale van de Champions League. Leipzig is debutant in de knock-outfase. ,,Hun ervaring had een veel grotere rol gespeeld als we twee duels hadden moeten spelen", aldus Nagelsmann.

De coach ziet mede daarom voldoende kansen voor zijn elftal. ,,We gaan met overtuiging en zelfvertrouwen spelen. Natuurlijk is dit een grote uitdaging voor ons, maar we zijn er op voorbereid. Ik ben er ook van overtuigd dat we heel goed gaan voetballen.”

Nadeel voor de Duitsers is dat de naar Chelsea vertrokken Timo Werner niet meer kan meedoen. ,,Dat is jammer, maar het betekent niet dat we nu met tien man gaan spelen", vervolgt Nagelsmann. ,,Voor Timo stellen we een andere goede speler op. Ik maak me daar geen zorgen over.”



Als gevolg van de coronacrisis wordt de Champions League in verkorte vorm afgewerkt in Lissabon, waarbij niet alleen de eindstrijd, maar ook de kwart- en halve finales in één wedstrijd worden afgewerkt.