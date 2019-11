Leiding Dortmund wil ‘kerels’ zien in München

De spelers van Borussia Dortmund hebben in de aanloop naar de traditioneel zware uitwedstrijd tegen Bayern München een duidelijke boodschap meegekregen van technisch directeur Michael Zorc. Na de zware nederlagen van de afgelopen jaren in München eist Zorc dat de spelers karakter tonen.

,,We moeten mannelijk voetbal spelen, we moeten echte kerels zijn”, zei de directeur op de persconferentie, waar hij aanschoof naast trainer Lucien Favre. ,,De afgelopen jaren hebben we dat niet laten zien, maar dat eisen we nu wel van het team.”

De laatste competitiezege van Dortmund in München dateert van begin 2014 (0-3). Sindsdien verloor de geel-zwarte formatie met 2-0, 5-1, 4-1, 6-0 en 5-0. ,,Een vreselijke serie”, aldus Zorc. ,,Dit is een klassieker, voor velen de wedstrijd van het jaar in Duitsland. De uitslag is vaak bepalend voor de rest van het seizoen. We weten dat we niets cadeau zullen krijgen.”

Volledig scherm Robert Lewandowski scoort tegen Borussia Dortmund in de klassieker die vorig seizoen met 5-0 werd gewonnen door Bayern. © AP

Dortmund is de nummer 2 van de Bundesliga, met drie punten minder dan Borussia Mönchengladbach. De ploeg van Favre heeft één punt meer dan Bayern München, dat vorige week na de zware nederlaag bij Eintracht Frankfurt (5-1) trainer Niko Kovac ontsloeg. Hansi Flick heeft op interim-basis nu de leiding bij de Duitse kampioen. ,,Heel Duitsland verheugt zich op dit duel”, zei Flick. ,,We kunnen weer een signaal afgeven.”