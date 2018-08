Leider Messi aast ook op Europese troon van Real

Vermeer: wordt weer wachten op volgende kans

0:32 Voor doelman Kenneth Vermeer was de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League extra vervelend. De 32-jarige Amsterdammer moet zich vooralsnog schikken in een rol als tweede keeper achter Justin Bijlow, maar hij had van trainer Giovanni van Bronckhorst de toezegging gekregen dat hij de Europese wedstrijden mocht keepen.