Leicester winnaar van het weekend, Burnley trakteert Arsenal op volgende nederlaag

Schalke blijft dit bizarre jaar helemaal niets bespaard

20:34 Schalke 04 was lang op weg naar de eerste zege in een jaar tijd, maar zag in blessuretijd FC Augsburg langszij komen. De hekkensluiter van de Bundesliga verloor in de openingsfase spits Mark Uth na een keiharde botsing. De spits maakt het inmiddels goed, maar blijft een nacht in het ziekenhuis.