Leicester tweede na grootste uitzege ooit in Premier League

De Premier League-kampioen van 2016 werd in het zadel geholpen door Ryan Bertrand, die in de twaalfde minuut de rode kaart getoond kreeg na een veel te harde overtreding op Pérez. Op dat moment was het al 0-1 door toedoen van linksback Ben Chilwell. Het hek bleek van de dam. Nog geen tien minuten na de rode kaart hadden Youri Tielemans en Pérez de score verdriedubbeld. Bij rust stond het al 0-5 in het voordeel van de ploeg van Brendan Rogers. Ralph Hasenhüttl slachtofferde Danny Ings en Jannik Vestergaard, maar dat mocht niet baten. In de tweede helft maakte Pérez zijn derde, scoorde Vardy opnieuw en zorgde James Maddison uit een vrije trap voor de historische 0-8. In blessuretijd maakte Vardy met een benutte strafschop er zelfs nog 0-9 van.

ManUnited

De grootste uitzege in de Premier League stond op naam van Manchester United stond op naam van Manchester United. De ploeg van verdediger Jaap Stam versloeg op 6 februari 1999 Nottingham Forest met 1-8. De huidige coach van United, Ole Gunnar Solskjaer, scoorde als invaller vier keer. Het is bovendien een evenaring van de grootste overwinning ooit op het hoogste niveau in Engeland. Op Old Trafford overrompelde United in 1995 Ipswich Town met eveneens 9-0.



Leicester klimt met de zesde zege van het seizoen over Manchester City heen naar de tweede plaats. Liverpool, City en ook nummer 4 Chelsea komen later dit weekend nog in actie. Southampton blijft met 8 punten in de degradatiezone staan.