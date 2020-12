Leicester en ManU in balans na heerlijke topper, El Ghazi scoort voor winnend tiental

Interview Jakobsen doet zijn indrukwek­ken­de verhaal: ‘Elke keer dacht ik: dit is ’t, ik ga dood’

24 december Met meer dan tachtig kilometer per uur vloog hij in de hekken. Fabio Jakobsen (24) overleefde ternauwernood een afgrijselijke val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Stapje voor stapje werkt hij aan zijn herstel. Dit is voor het eerst dat hij zijn verhaal doet. Over overleven, een biddende priester, een dikke kont en Dylan Groenewegen.