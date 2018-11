Leicester City wint uitgesteld bekerduel na strafschoppen

De wedstrijd in de vierde ronde van de League Cup zou eigenlijk eind oktober al worden gespeeld, maar ging toen niet door vanwege de helikoptercrash waarbij de Thaise eigenaar van Leicester om het leven kwam. Wesley Hoedt bleef dinsdag in het King Power-stadion op de bank bij Southampton, dat in de Premier League in de degradatiezone staat. De positie van manager Mark Hughes is daardoor wankel geworden.

Leicester City treft komende maand titelhouder Manchester City in de kwartfinale.