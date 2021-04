Leicester City treft Chelsea in finale FA Cup na zege op Southampton

Overzicht Grol moet in EK-finale buigen voor Rus, ook Steenhuis grijpt naast titel

21:29 Henk Grol is er op de EK in Lissabon niet in geslaagd voor de vierde keer Europees kampioen te worden. De 36-jarige Grol stond voor het eerst in een EK-finale in de klasse boven 100 kilogram.