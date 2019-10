Leicester City staat stil bij overlijden voormalig eigenaar Vichai

zondag 4D Chaam trekt aan langste eind in derby tegen Viola, Gesta sprokkelt puntje

21:56 Chaam heeft de Acht, Alphen alleen ‘de bus naar Chaam’. Verbale pesterij was het voorafgaand aan de derby, bij Viola gewonnen door Chaam met 1-3. Een kelderkraker was het in 4D. Viola deelt na het thuisverlies samen met WSJ de positie van hekkensluiter. Chaam staat er als twaalfde op de ranglijst vijf puntjes boven.