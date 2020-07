Leicester City pakt belangrijke punten, enorme misser El Ghazi komt Villa duur te staan

VideoLeicester City heeft drie belangrijke punten gepakt in de strijd om een plek in de Champions League volgend seizoen. De ploeg van coach Brendan Rodgers won vanavond met 2-0 van Sheffield United, dat nu achtste staat achter Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur.

Ayoze Pérez ('29) en Demarai Gray ('79) maakten de goals voor The Foxes in het King Power Stadium. Leicester City staat nu vierde met 62 punten na 36 wedstrijden. Manchester United kan vanavond weer op gelijke hoogte komen met Leicester, als de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer wint op bezoek bij Crystal Palace. Leicester City speelt zondag de uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur en sluit de competitie op zondag 26 juli af met de thuiswedstrijd tegen Manchester United. Jamie Vardy kwam niet tot scoren, maar blijft met 23 goals wel topscorer in de Premier League. Hij heeft drie goals voorsprong op Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang.

Grote misser van El Ghazi

Aston Villa leek in de strijd tegen degradatie op weg naar een belangrijke overwinning op bezoek bij Everton, maar de thuisploeg maakte kort voor tijd nog de 1-1 op Goodison Park. Aston Villa kwam in de 72ste minuut op voorsprong via verdediger Ezri Konsah, waarna Anwar El Ghazi zes minuten later een enorme kans kreeg op de 0-2. De aanvaller uit Barendrecht kopte van dichtbij echter over het doel van Jordan Pickford. Everton bleef daardoor in de wedstrijd en Theo Walcott maakte in de 87ste minuut de gelijkmaker.

Daarmee lijkt het voor de club uit Birmingham erg lastig te gaan worden om degradatie nog af te wenden, nadat het vorig jaar via de play-offs promoveerde na twee seizoenen in het Championship. Aston Villa staat met nog twee speelrondes te gaan op 31 punten, net als nummer achttien Bournemouth. West Ham United en Watford staan allebei op 34 punten. Zij spelen morgenavond tegen elkaar in het London Stadium.

Norwich City degradeerde vorige week al uit de Premier League. Leeds United won vanavond in het Championship met 1-0 van Barnsley, verstevigde daarmee de koppositie en is hard op de weg terug naar de Premier League. Leeds United degradeerde in 2004 en speelde zelfs nog drie jaar in de League One, het derde niveau in Engeland.

Anwar El Ghazi liet een levensgrote kans op de 0-2 onbenut.