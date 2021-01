Leicester City op kampioenskoers met Rodgers: ‘Niet de financiën, wel de potentie’

SamenvattingLeicester City doet dit jaar weer mee om de titel in Engeland. Het team van Brendan Rodgers staat derde, op een punt achtstand van Manchester United en Liverpool. Kunnen The Foxes dit jaar opnieuw stunten, zoals in 2016?

Leicester City kon afgelopen weekend op bezoek bij Newcastle United weer eens juichen, nadat het de laatste twee wedstrijden van 2020 gelijkspeelde. Smaakmakers James Maddison en Youri Tielemans waren de doelpuntenmakers tijdens de 1-2 winst in Noord-Engeland. Door de zege naderde het koplopers Liverpool en Manchester United op slechts een punt achterstand, al speelde Leicester wel een wedstrijd meer.

,,We hebben niet de centen om te concurreren met de gevestigde topclubs in de Premier League, maar voetballend kunnen we wel degelijk mee met de grote clubs als Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City en Manchester United”, aldus coach Brendan Rodgers, die nog steeds beschikt over een aantal spelers die in het droomseizoen 2015/16 de titel naar het King Power Stadium haalde. Jamie Vardy, Marc Albrighton en Kasper Schmeichel staan nog steeds wekelijks in de basis en brengen daarmee de ervaring in de ploeg. Zij worden geflankeerd door jongere talenten als Harvey Barnes, Wilfred Ndidi, Wesley Fofana en de eerder genoemde doelpuntenmakers tegen Newcastle.

Onder de Noord-Ierse oefenmeester is Leicester geleidelijk de weg omhoog ingeslagen. Na het kampioensjaar in 2016 eindigde het op een ‘normale’ twaalfde en negende plek. In het eerste seizoen onder de oud trainer van Liverpool eindigde de Foxes op de negende plek. Vorig jaar werd het vijfde. ,,Kunnen we de hiërarchie verstoren in de top van de Premier League? Misschien hebben we niet de financiën om een speler van 80, 90 of 100 miljoen euro te kopen, maar we kunnen het wel op het veld laten zien. Deze ploeg heeft zeker de potentie”, aldus Rodgers.

Volledig scherm Leicester City gaat tevreden van het veld na de 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United. © Pool via REUTERS

Kampioen

Leicester is redelijk op weg om zijn kampioensjaar te evenaren. Toen behaalde de ploeg van Claudio Ranieri na 17 wedstrijden 37 punten, vijf minder dan dit seizoen. Uiteindelijk behaalde het dat seizoen 81 punten. Of Leicester opnieuw kans maakt om kampioen te worden durft Rodgers niet te zeggen: ,,We willen in elk geval ieder jaar Europees voetbal halen. Dat is voor dit seizoen absoluut het doel. Onze beste spelers zijn weer fit aan het worden, dus dat is een leuk vooruitzicht voor de tweede helft van het seizoen.”

Het lukte Leicester dit jaar al om concurrenten Tottenham Hotspur (0-2) en Manchester City (2-5) te verslaan en speelde op Old Trafford met 2-2 gelijk tegen Manchester United. Komend weekend speelt het team in de FA Cup tegen Stoke City voordat Southampton op bezoek komt in het King Power Stadium voor de competitie.

Volledig scherm Verdediger Caglar Soyuncu keerde gisteren na lang blessureleed weer terug bij Leicester City. © EPA