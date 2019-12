Leicester City op ‘kampioenskoers’, drie punten meer dan in 2015-2016

Onder manager Brendan Rodgers is Leicester City aan een knappe reeks bezig: de laatste zeven wedstrijden van ‘The Foxes’ werden winnend afgesloten. Gisteren moest Watford eraan geloven. Leicester City won met 2-0 door een doelpunt van Jamie Vardy en een late treffer van James Maddison. Na vijftien wedstrijden staat Leicester op liefst 35 punten, drie punten meer dan Manchester City, maar wel liefst acht punten minder dan Liverpool. Die ploeg heeft pas twee verliespunten en is het meest voorname obstakel in de jacht op opnieuw zo'n wonderseizoen als in 2015-2016, toen Leicester City uit het relatieve niets kampioen werd van de Premier League.

De reeks van zeven overwinningen van Leicester City is de evenaring van een clubrecord uit 1963, een reeks die ook nooit behaald werd in het kampioensjaar. Een grote overeenkomst met het seizoen 2015-2016 is een scorende Jamie Vardy. Hij eindigde toen achter Harry Kane als tweede op de topscorerslijst met 24 goals. In de huidige jaargang is de 32-jarige Vardy vooralsnog topscorer met liefst veertien doelpunten in vijftien wedstrijden. Daarbij gaf de spits ook nog eens drie assists.