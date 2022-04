Leicester City onthult standbeeld voor overleden Thaise eigenaar

Zondag 2E Beladen topper tussen RBC en TSC eindigt zonder goals, maar verloopt ‘perfect’

Een potje met een verhaal. Een treffen met een bepaalde historie. Het duel tussen TSC en RBC was vooraf meer dan alleen een wedstrijd tussen de nummers twee en drie. Met de incidentrijke editie van afgelopen december in het achterhoofd, maakten de hoogvliegers er een spannende pot van. Gescoord werd er niet, maar er was wederzijds respect en sportiviteit. Dat is ook al een winst.

3 april