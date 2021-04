Leicester City met schrik vrij

Luik-Bastenaken-Luik Pogacar sprint naar eerste monumenta­le zege en houdt Alaphilip­pe opnieuw van droomwinst af

25 april De spectaculaire 107de editie van Luik-Bastenaken-Luik is een prooi geworden voor Tadej Pogacar. In een millimetersprint was hij net iets sneller dan Julian Alaphilippe, die net als in 2020 net naast de winst greep. Bauke Mollema finishte als achtste.