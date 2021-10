Leicester City maakt in spectaculair slot einde aan ongekende reeks ManUnited

Premier LeagueLiefst 29 duels op rij had Manchester United niet verloren buiten Old Trafford. Daar bracht Leicester City zaterdag verandering in. De ploeg van Brendan Rodgers won met 4-2 van Ole Gunnar Solskjaer en consorten.

United begon zwak aan het duel, de openingsfase was voor Leicester City. Het doelpunt van Mason Greenwood kwam in de 20ste minuut dan ook uit de lucht vallen. De vleugelspeler dribbelde naar binnen en haalde vernietigend uit; de bal sloeg binnen via de binnenkant van de paal: 0-1. De thuisploeg knokte zich terug en zette United geregeld onder druk. De defensie onder leiding van Harry Maguire schutterde. Met een juweel van een doelpunt strafte Youri Tielemans dat af: 1-1.

Na rust maakte Leicester City ook de meeste aanspraak op de zege. Toch duurde het tot de 78ste minuut voordat de thuisploeg op voorsprong kwam via Caglar Söyüncü. Een aantal minuten later maakte invaller Marcus Rashford weer gelijk, maar vijftien tellen later zette Jamie Vardy Leicester weer op voorsprong. Patson Daka bezegelde het lot van United in het spectaculaire slot van het duel en daarmee eindigde voor The Red Devils een reeks van 29 ongeslagen uitduels op rij.

Volledig scherm Harry Maguire treurt. © AP

City blijft in spoor Liverpool

Manchester City moest winnen van Burnley om in het spoor te blijven van koploper Liverpool, dat eerder op de middag met 0-5 won bij Watford. Bernardo Silva opende in de twaalfde minuut de score. De ploeg van trainer Pep Guardiola heerste op eigen veld, kreeg de meeste kansen en had zeventig procent balbezit.

Maar City, waar Nathan Aké het hele duel speelde, drukte pas diep in de tweede helft het overwicht in de score uit. Kevin De Bruyne verdubbelde de voorsprong en bepaalde ook direct de eindstand door de bal in de bovenhoek te jagen: 2-0. De achterstand op koploper Liverpool blijft daardoor één punt.

Wolverhampton wint in extremis bij Aston Villa

Wolverhampton Wanders leek verslagen, maar knokte zich tegen Aston Villa, waar Anwar El Ghazi op de bank bleef, terug en herrees als een feniks uit zijn as. Danny Ings opende de score voor de thuisploeg, waarna John McGinn in de 69ste minuut de 2-0 maakte. Voor de bezoekers leek het verkeerd af te lopen, maar zij toonden een flinke portie veerkracht. In een kwartier tijd scoorde Wolverhampton drie keer; Ruben Neves sloeg in de vijfde minuut van de blessuretijd toe en bezorgde de bezoekers de overwinning

Overige uitslagen

Southampton - Leed United: 1-0

Norwich City - Brighton: 0-0

Volledig scherm Nathan Aké (op de rug) en Phil Foden. © AP