Leicester City derde na ruime zege op Newcastle United

Leicester City liep vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning tegen het zwakke Newcastle United, waar de teruggekeerde Andy Carroll in de 63ste minuut inviel. Balcontacten had Carroll echter nauwelijks, want Leicester City was in de tweede helft dominant. Via twee goals van Jamie Vardy, een eigen goal van Paul Dummett en een goal van Wilfried Ndidi werd het zelfs 5-0 in het King Power Stadium. De laatste keer dat Leicester City een thuiswedstrijd op het hoogste niveau met vijf goals verschil won was op 3 januari 1987, toen het 6-1 werd tegen Sheffield Wednesday.