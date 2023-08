Legendarische doelman Gianluigi Buffon zet op 45-jarige leeftijd punt achter loopbaan

‘Dit was het mensen! Jullie hebben me alles gegeven en ik heb jullie alles gegeven. We hebben het samen gedaan’, schrijft de legendarische doelman op Twitter. Daarbij deelt hij, op de klanken van Viva la Vida van Coldplay , beelden van een aantal hoogtepunten uit zijn imposante loopbaan.

Buffon maakte in 1995 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Serie A. Hij won met de club de UEFA Cup en de Coppa Italia in 1999. In 2001 wordt hij de duurste keeper ooit door voor 53 miljoen euro te verkassen naar Juventus, waar hij Edwin van der Sar vervangt. Bij de ‘Oude Dame’ is hij bijna twee decennia lang niet weg te denken onder de lat. In 2018 volgt er wel een kort uitstapje naar Paris Saint-Germain, om een jaar later weer terug te keren.