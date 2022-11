‘Lege’ Sebastian Vettel zegt Formule 1 vaarwel: ‘Weet waarschijnlijk nog niet hoe hard ik dit ga missen’

,,Ik voel me een beetje leeg om eerlijk te zijn. Het was een groots weekend”, sprak Vettel na afloop van de GP van Abu Dhabi. De Duitser kwalificeerde zich als negende en was getergd een goed resultaat neer te zetten, maar de één-stopper pakte niet goed uit voor het team van Aston Martin. In het ploegenklassement kwam de renstal zodoende één puntje tekort om Alfa Romeo van plek 6 te houden. ,,Natuurlijk was het niet de beste strategie die we hadden gekozen. Dat is jammer, want ik denk dat we in het constructeurskampioenschap ons voordeel hadden kunnen doen. Maar uiteindelijk wil ik iedereen bedanken voor de support. Alle vlaggen, ik heb zoveel lachende gezichten gezien, het was heel speciaal. Waarschijnlijk weet ik nog niet hoezeer ik dit ga missen.”