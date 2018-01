Leganés en Sevilla in balans bij eerste halve finale Copa del Rey

NAC breekt met traditie en is opvallend rustig op Deadline Day

0:14 Doorgaans slaat NAC toe op Deadline Day, maar niet dit jaar. Geheel tegen de traditie in, heeft de Bredase club zich afzijdig gehouden van het geweld op de laatste dag van de transfermarkt. Enkel het reeds geplande vertrek van Thomas Enevoldsen werd officieel wereldkundig gemaakt, nadat trainer Stijn Vreven vrijdag al had uitgelegd waarom de Deen per direct is vertrokken.