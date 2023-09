Lees alles terug | Nottingham Forest heeft Sangaré binnen, Sinisterra herenigd met Senesi en Barça haalt Portugezen

Met video Volleybal­sters lopen EK-finale mis: stunt tegen wereldkam­pi­oen Servië net iets te veel gevraagd

De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in Brussel niet in geslaagd de finale van het EK te bereiken. Wereldkampioen Servië bleek ondanks een geweldig optreden uiteindelijk met 3-1 te sterk. Zondag wacht Italië in de strijd om het brons.