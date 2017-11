Leerdam met Seattle Sounders verder in play-offs MLS

Zulte deelt tik uit aan Vitesse na heet avondje in Arnhem

5:55 Vitesse én Nederland wachten nog altijd op hun eerste zege dit Europacupseizoen. Na de vier nederlagen voor Feyenoord in de Champions League konden de Arnhemmers ook vanavond niet winnen in hun vierde duel in de Europa League. Zulte Waregem was in Arnhem met 2-0 te sterk, zodat Vitesse in de groepsfase strandt. De club van Henk Fraser heeft één puntje, uit het uitduel in België.