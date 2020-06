Leerdam kiest voor moeilijke weg: ‘Nu komt dus echt álles op Jutta af’

Door Lisette van der Geest



Een contract met Jumbo-Visma leek in de maak, maar wereldkampioene Jutta Leerdam (21) kiest toch voor de minder veilige weg: een eigen ploeg. Met vriend Koen Verweij (29) en coach Kosta Poltavets, in een kleine formatie, die vooralsnog nauwelijks meer deelt dan dat: ‘een groep ondernemers werkt aan de verdere inrichting en het vinden van extra sponsorinkomsten’. Ze zijn niet de eerste schaatsers die hun eigen team starten. Het is gedurfd, tegelijkertijd is het een uitdaging die collega’s in het verleden lang niet altijd beviel.



,,Alles. Echt álles komt op je af”, zegt Renate Groenewold. De voormalig wereldkampioene allround richtte ooit haar eigen schaatsploeg op en stond vervolgens als trainer langs de kant. ,,Ja”, zegt ze heel beslist. ,,Ik had het destijds onderschat. Toen pas kreeg ik respect voor het werk dat Gerard Kemkers (haar toenmalige coach bij TVM, red.) allemaal deed. Hij was naast trainer/coach ook een heel goede manager. Dat is zo belangrijk, dat je een team neerzet en draaiende houdt, dat gaat ook om álle details.”