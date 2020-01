Leerdam haalt uit met goud en toptijd op 1000 meter

samenvatting Roda JC verrast MVV in bizarre slotfase, Go Ahead verspeelt punten

16:34 In een hectische Limburgse derby die voor rust twee keer moest worden stilgelegd, maakte Roda JC in een bizarre slotfase nog een 0-2 achterstand goed tegen MVV. Roland Alberg en Ike Ugbo redden met hun later treffers een punt voor de thuisclub: 2-2.