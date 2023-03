Leerdam goud en Krol zilver op 1000 meter: 'Dit is gewoon niet normaal’

LIVE eredivisie | Ajax krijgt genoeg kansen, maar Cillessen houdt doel NEC vooralsnog schoon

Ajax is onder trainer John Heitinga nog foutloos in de eredivisie: vijf wedstrijden, vijftien punten. Vandaag spelen de Amsterdammers thuis tegen NEC. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 16.45 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.