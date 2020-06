Leerdam en Verweij gaan verder in eigen schaatsteam

Door Lisette van der Geest



De naam van de nieuwe schaatsploeg is nog onbekend. Het team wordt gesteund door een ‘groep ondernemers’, die werken aan verdere inrichting en het vinden van extra sponsorinkomsten. ,,De initiatiefnemers van dit team kiezen bewust en weloverwogen voor dit nieuwe avontuur”, luidt het persbericht. ,,In de komende weken zal meer informatie wordt gedeeld over de verdere samenstelling van het team en de koers.”

Leerdam, die een aantal maanden geleden in Salt Lake City op de WK afstanden verraste met goud op de 1000 meter, was lange tijd in gesprek met Jumbo-Visma, de grootste schaatsploeg van Nederland. Tijdens een kleine persbijeenkomst meldde coach Jac Orie vorige week nog te verwachten dat de handtekeningen op korte termijn onder een contract zouden worden gezet. Gevraagd naar het struikelblok zei hij destijds: ,,Dat zit aan de financieel, commerciële kant.”

Leerdam (21) en Verweij (29), de winnaar van olympisch zilver in Sotsji op de 1500 meter, schaatsten tot en met afgelopen winter voor Reggeborgh. Leerdam kwam na haar succesjaar niet tot overeenstemming voor een verlenging van haar contract, Verweij wist al eerder dat hij zijn sportcarrière ergens anders wilde voortzetten. In het verleden werkte hij vaker met Poltavets, die tot en met dit seizoen tien jaar in Russische dienst was. Eerder liet hij al weten te zoeken naar een nieuwe uitdaging, het liefst op Nederlandse bodem.

Volledig scherm Koen Verweij kust Jutta Leerdam na haar gouden race op de 1000 meter bij de WK afstanden op 15 februari. © ANP