Leekens ontslagen als bondscoach van Hongarije

Leekens was sinds eind vorig jaar in dienst bij de Hongaarse bond. Onder zijn leiding verloor de nationale ploeg van Kazachstan, Schotland en Australië en speelde gelijk tegen Wit-Rusland. ,,De vier wedstrijden waren bemoedigend, maar echte progressie was niet merkbaar. De verjonging en de speelstijl zijn niet in het verwachte tempo vooruitgegaan", aldus de Hongaarse bond. Na het gemiste WK moet Rossi de Hongaren naar het EK in 2020 leiden.



Leekens was eerder ook bondscoach van Algerije en Tunesië en had een reeks Belgische clubs onder zijn hoede.