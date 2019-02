Leeds United krijgt boete van 225.000 euro vanwege spionage bij tegenstanders

NAC voert het hoogste woord in Australië; Graham Arnold leidt de mannen, Ante Milicic de vrouwen

9:19 De voetbalsters van Australië worden op het WK in juni in Frankrijk gecoacht door Ante Milicic. De voormalig Australisch international, die twee jaar (1997-1999) speelde voor NAC, is de opvolger van Alen Stajcic die in januari onverwacht ontslagen werd.