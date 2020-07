Leeds United kan Premier League ruiken na late zege op Swansea City

Pablo Hernández was de gevierde man bij Leeds United, want de 35-jarige Spanjaard maakte kort voor tijd de winnende treffer in het Liberty Stadium in Swansea. De voormalig vleugelaanvaller van Valencia en viervoudig international van Spanje verschalkte Swansea-keeper Freddie Woodman in de 89ste minuut. Na een blessurebehandeling moest Woodman vervolgens afhaken, waarna Erwin Mulder nog onder de lat mocht in de laatste zes minuten van de blessuretijd. Mike van der Hoorn bleef op de bank bij Swansea.