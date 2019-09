Leclerc pakt pole op Monza na bizar einde kwalificatie

Leclerc, het hele weekend al de rapste in Noord-Italië, klokte in Q3 meteen de snelste tijd, maar in een tweede run moest hij nog bevestigen. Lang lag Q3 echter stil na een crash van Kimi Räikkönen, waarna er nog maar heel weinig tijd over was voor een tweede run van het hele veld. Iedereen probeerde vervolgens in de out lap de beste positie te bemachtigen voor een ultiem rondje, maar in die hele chaos liep de klok sneller af dan wat de teams blijkbaar timeden. De coureurs hielden vooral elkaar op, ondanks meerdere waarschuwingen van de FIA over langzaam rijden in Q3 de afgelopen dagen.

In alle chaos kwamen alleen Leclerc en Carlos Sainz op tijd over start-finish om nog aan een tweede poging te beginnen, de rest werd al afgevlagd. Zo kwam Leclerc met slechts één vliegende ronde op pole. ,,Daar ben ik hartstikke blij mee, maar wat een zootje was het op het einde, zeg. Zonde’‘, vond de youngster die zijn eerste GP van Italië namens Ferrari rijdt. ,,Een beetje een anti-climax dit, want vaak blijft die laatste ronde toch de mooiste. Maar blijkbaar hadden we de timing allemaal verkeerd’‘, reageerde Lewis Hamilton, die achter Leclerc als tweede start, voor zijn Mercedes-teammaat Valtteri Bottas. ,,Tow is de sleutel voor een goede ronde op dit circuit. Iedereen zoekt de beste positie en blokkeert de weg, waardoo ik een paar keer op de rem moest. Dat neemt niet weg dat Charles een prima job heeft gedaan, maar het was wel leuk geweest om nog een poging te wagen zijn tijd aan te vallen. Er zat een snellere tijd in, dat weet ik zeker, en dat zal voor meer coureurs gelden.

‘No power’ Verstappen

Max Verstappen? Hij probeerde het wel, laat in Q1. Ging in de laatste minuten nog even naar buiten, maar een tijd klokte hij niet. Aan zijn eerste vliegende ronde kwam snel een einde, toen het vermogen wegviel. ,,No power, no power’‘, klonk het over de boordradio van Verstappen, die langzaam terug naar de garage reed.



Heel veel invloed op de rest van het weekend had het niet. Vanwege een gridstraf zou hij morgen sowieso al achteraan de grand prix van Italië beginnen. Het was echter niet de eerste keer dat de Limburger wat te klagen had over de Honda-motor, de laatste weken. Over de nieuwe Spec4-motor was hij gisteren na de eerste twee vrije trainingen nog bijzonder tevreden. ,,Een grote stap vooruit’’, zo oordeelde hij.