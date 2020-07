Leclerc na belabberde kwalificatie: ‘Zijn gewoon te langzaam momenteel’

Video Sassuolo trakteert Lazio op derde nederlaag op rij, Atalanta kan profiteren tegen Juventus

19:39 Lazio heeft in de Serie A voor de derde keer in een week tijd verloren. De nummer twee van de Serie A moest in het Stadio Olimpico in Rome ook buigen voor subtopper Sassuolo: 1-2. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor eerder deze week al van AC Milan (0-3) en bij laagvlieger Lecce (2-1).