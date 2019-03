Leclerc: Mijn eerste podium, maar dit doet wel pijn

,,Dit gebeurt, het hoort bij de motorsport”, aldus de zichtbaar teleurgestelde Leclerc. ,,Helaas was het niet onze dag, maar het team heeft wel geweldig werk verricht door de snelheid terug te vinden na de eerste Grand Prix. Gelukkig kwam de safetycar de baan op, want anders had het nog beroerder uitgepakt.”



Leclerc pakte met pech én mazzel zijn eerste podiumplek in de Formule 1. ,,Maar dit doet wel pijn. Ik kijk alleen niet naar het resultaat, maar naar het potentieel. En de derde plek had niet mijn resultaat moeten zijn. We komen nog sterker terug.”