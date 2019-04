‘Leclerc heeft alle recht om boos te zijn en dat moeten we accepteren’

Parijs-Roubaix LIVE | Lange strijd voor plek in kopgroep tijdens 'Hel van het Noorden’

12:07 Het is tijd voor de laatste kasseienklassieker van dit voorjaar: Parijs-Roubaix. Met tientallen stroken over de kasseien in Noord-Frankrijk wordt er weer een slagveld verwacht in de ‘Hel van het Noorden’. Mis niets van de wedstrijd door middel van ons liveblog. Officiële start: 11.15 uur Finish: tussen 17.05 uur en 17.40 uur