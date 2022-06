Leclerc gelooft nog in wereldtitel: ‘De situatie is niet best, maar het is nog mogelijk’

Leclerc zag door uitvalbeurten en mindere klasseringen een voorsprong van 34 punten veranderen in een achterstand van 49 punten op Max Verstappen, de regerend wereldkampioen van Red Bull Racing.



,,De situatie waarin we verzeild zijn geraakt is niet best”, zegt Leclerc in Silverstone, waar dit weekeind de Britse grand prix wordt verreden. ,,De laatste vier, vijf races waren moeilijk, maar ik heb veel vertrouwen in het team. De auto was in het begin van het seizoen ontzettend snel en is nog steeds snel, maar de problemen met de betrouwbaarheid moeten we wel zo snel mogelijk oplossen. Het zal tijd kosten, maar iedereen in het team zet zich voor 100 procent in. Races winnen is het doel en uiteindelijk het kampioenschap. Het zal moeilijk worden, maar het is niet onmogelijk.”